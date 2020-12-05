Президент США подписал антидопинговый "акт Родченкова"

Президент США Дональд Трамп подписал "Антидопинговый закон Родченкова". Документ предусматривает возможность преследования со стороны Соединённых Штатов любого человека за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием американских атлетов и распространяется на нарушения, совершённые даже за пределами США.

Нарушителям закона грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Если нарушение совершит группа лиц, то штраф составит один миллион долларов.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее раскритиковало решение Вашингтона. По мнению WADA, закон ставит под угрозу сложившуюся систему борьбы с допинговыми нарушениями.

Закон назван именем Григория Родченкова. Он бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Именно он несколько лет назад обнародовал данные о государственной поддержке допинга в российском спорте на соревнованиях, в том числе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. WADA провело расследование, которое выявило факты подмены тестов на Играх в Сочи. В результате некоторые российские спортсмены были дисквалифицированы и лишены медалей. На Олимпиаде в южнокорейском Пчёнчхане в 2018 году российская сборная выступала под нейтральным флагом.

Москва отрицала причастность к допинговому скандалу. Родченков, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию. По последним данным он живёт в США и участвует в федеральной программе по защите свидетелей. Летом в интервью Би-би-си Родченков заявил, что масштаб фальсификаций в российском спорте продолжает нарастать, поэтому, по его словам, России не место на международных соревнованиях, включая Олимпиаду в Токио в 2021 году.