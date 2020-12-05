Премьер Армении сообщил обмене пленными по принципу "всех на всех"

Стороны армяно-азербайджанского конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех". Об этом в видеообращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне стало известно, что стороны армяно-азербайджанского конфликта представили списки Международному комитету Красного Креста. По словам Пашиняна, речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Нагорном Карабахе, но и до войны.

Премьер Армении не упомянул о возможности своей отставки, которой добивается оппозиция.