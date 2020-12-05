Баржа "Фортуна" продолжит строительство "Северного потока — 2"

Укладывать трубы для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии в Балтийском море будет специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом. Об этом говорится в навигационном предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ, пишет РБК.
Как утверждается, "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. Ранее информацию о возобновлении строительства "Северный поток — 2" в эти даты подтвердила германская сторона. Однако затем агентство сообщило, что строить новый участок будет трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно, по данным портала отслеживания судов MarineTraffic, приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода.
Другие суда, участвующие в проекте, также собираются в районе проведения работ, отмечает РБК.
- Строительство газопровода "Северный поток – 2" было приостановлено почти год назад – после того, как США предусмотрели возможность санкций против судов, укладывающих трубы. "Газпром" и его европейские партнёры продолжают заявлять, что газопровод будет достроен.
- США выступают против достройки "Северного потока – 2", считая, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа, что создаст политические риски. Взамен Вашингтон предлагал Евросоюзу свои энергоносители.
- В начале декабря Конгресс США согласовал новые санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". Они включены в проект оборонного бюджета на 2021 год. Документ предлагает ввести ограничения против компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на суда, задействованные в укладке труб, или участвуют в их модернизации. Кроме того, расширяются санкции на компании, которые предоставят страховые и сертификационные услуги участникам проекта.
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