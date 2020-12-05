Баржа "Фортуна" продолжит строительство "Северного потока — 2"

Укладывать трубы для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии в Балтийском море будет специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом. Об этом говорится в навигационном предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ, пишет РБК.

Как утверждается, "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. Ранее информацию о возобновлении строительства "Северный поток — 2" в эти даты подтвердила германская сторона. Однако затем агентство сообщило, что строить новый участок будет трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно, по данным портала отслеживания судов MarineTraffic, приблизилось к предполагаемой точке продолжения строительства газопровода.



Другие суда, участвующие в проекте, также собираются в районе проведения работ, отмечает РБК.