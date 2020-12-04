Конгресс США согласовал новые санкции против российского газопровода "Северный поток — 2". Они включены в проект оборонного бюджета на 2021 год. Документ предлагает ввести ограничения против компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на суда, задействованные в укладке труб или участвуют в их модернизации. Кроме того, расширяются санкции на компании, которые предоставят страховые и сертификационные услуги участникам проекта.

Оборонный бюджет США обязателен для принятия, поэтому в него часто включаются положения, не имеющие непосредственного отношения к финансированию военных.

В ходе обсуждения документа конгрессмены исключили принятие из-за "Северного потока — 2" санкций против правительства Германии, куда прокладывается газопровод и других стран Евросоюза, Швейцарии, Норвегии и Великобритании, — сообщает DW. Кроме того, документ разрешает президенту США частично отказаться от санкций исходя из национальных интересов.

28 ноября германское государственное управление водными путями и судоходством в Штральзунде известило о возможном возобновлении работ над строительством газопровода. Строительство планируется вести с использованием судна, название которого не раскрывается. Неподалёку немецких вод находится российское трубоукладочное судно “Академик Черский”, свидетельствуют данные сайта MarineTraffic.

Соединённые Штаты считают проект строительства “Северного потока” политическим, призванным усилить давление на Украину, через которую Россия сейас экспортирует газ и зависимость Европы от российского газа. Такого же мнения придерживается ряд стран ЕС. Власти Германии по-прежнему выступают за достройку газопровода. Российские власти утверждают, что проект — исключительно экономический.