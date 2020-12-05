ЕСПЧ и Moscow MaleFest поделились данными о дискриминации мужчин

За всю историю своей работы Европейский суд по правам человека вынес решения и постановления как минимум по 15 жалобам от мужчин на дискриминацию по гендерному признаку. Ещё несколько подобных жалоб находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Об этом заявили организаторы фестиваля о положении мужчин Moscow MaleFest со ссылкой на статистику суда.

Большое количество заявлений касается вопросов, связанных с компенсациями за отпуск по уходу за детьми и другими социальными выплатами. Двое заявителей из России указали на отказ предоставить отпуск по уходу за ребёнком. Как минимум три жалобы связаны с разными наказаниями за одни и те же преступления для мужчин и женщин.

При этом правозащитники признают, что подавляющее большинство жалоб на дискриминацию по гендерному признаку, по-прежнему поступает от женщин. Специалисты полагают, что мужчины реже обращаются в суды для отстаивания своих прав, нежели женщины, и это может отражаться на статистике.