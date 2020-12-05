Бывший нападающий сборной ростовского СКА и сборной СССР по футболу Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни, сообщила в фейсбуке его дочь. Он был автором победного гола на первом Кубке Европы по футболу, прошедшем в 1960 году.

Понедельник родился в Ростове-на-Дону, играть в футбол начал в Тбилиси, куда был эвакуирован ребёнком в начале Второй мировой, в 19 лет дебютировал в ростовском "Торпедо", игравшем во второй лиге. В 1958 дебютировал в советской сборной, став первым футболистом, вызванным в неё не из команды высшего дивизиона. В 1959 году перешёл в СКА.

В 1960 году стал обладателем Кубка Европы, забив победный гол в финальном матче. С двумя голами он вместе ещё с пятью игроками стал лучшим бомбардиром турнира. В 1964 году советская команда заняла на Кубке Европы второе место, Понедельник забил один мяч. Он был участником чемпионата мира 1962 года.

Всего за сборную Понедельник сыграл 29 раз и забил 20 голов. За СКА он выходил на поле 156 раз и забил 54 мяча. Его отличали отличные удары с обеих ног и хорошая игра головой. В 1960–1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим сезона в СССР. Переходил в московский "Спартак", но не сыграл ни одного официального матча.

В 1966 году он завершил карьеру игрока. Его тренерская карьера сложилась неудачно, он стал работать спортивным журналистом. Много лет писал для газеты "Советский спорт" и воскресного приложения “Футбол".

14 лет был заведующим отделом футбола "Советского спорта”. С 1984 по 1990 год работал главным редактором еженедельника "Футбол-Хоккей". В разное время занимал административные должности в советском и российском футболе, был награждён государственными и спортивными наградами.