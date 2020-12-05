Банк в Швейцарии отказал Вексельбергу в доступе к активам из-за санкций

Российский бизнесмен и владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии, сообщила швейцарская газета, издающаяся Цюрихе на немецком языке, Tages-Anzeiger (TA). На эту публикацию обратило внимание РБК.
Банк Julius Baer, выступавший ответчиком по иску, отказывает бизнесмену из-за санкций США, пишет TA.
Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, один из бенефициаров которой - Виктор Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года, сообщает подробности РБК.
- 4 июня 2018 года стало известно, что швейцарские банки, во избежание санкций со стороны США, заблокировали более миллиарда долларов на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники в группе компаний "Ренова".
- Уже тогда Вексельберг находился под санкциями США по подозрению в причастности к вмешательству в американские выборы в 2016 году. В мае 2018 года сообщалось, что в рамках расследования этого дела Виктор Вексельберг был допрошен в Нью-Йорке сотрудниками Федерального бюро расследований США.
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