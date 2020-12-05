Банк в Швейцарии отказал Вексельбергу в доступе к активам из-за санкций

Российский бизнесмен и владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии, сообщила швейцарская газета, издающаяся Цюрихе на немецком языке, Tages-Anzeiger (TA). На эту публикацию обратило внимание РБК.



Банк Julius Baer, выступавший ответчиком по иску, отказывает бизнесмену из-за санкций США, пишет TA.

Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa, один из бенефициаров которой - Виктор Вексельберг. Lamesa требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года, сообщает подробности РБК.