Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неотчетливый Петр Сувчинский

Неотчетливый Петр Сувчинский. Имя этого человека встречается в истории литературы, музыки, в истории эмиграции постоянно. Друг Ремизова, Цветаевой, Святополк-Мирского, корреспондент Пастернака, соавтор Прокофьева и Игоря Стравинского - Сувчинский, тем не менее, остается фигурой во многом загадочной. О нем рассказывает историк культуры Михаил Ефимов.