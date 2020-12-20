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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неотчетливый Петр Сувчинский

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неотчетливый Петр Сувчинский
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Неотчетливый Петр Сувчинский

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Неотчетливый Петр Сувчинский. Имя этого человека встречается в истории литературы, музыки, в истории эмиграции постоянно. Друг Ремизова, Цветаевой, Святополк-Мирского, корреспондент Пастернака, соавтор Прокофьева и Игоря Стравинского - Сувчинский, тем не менее, остается фигурой во многом загадочной. О нем рассказывает историк культуры Михаил Ефимов.

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