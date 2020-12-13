Фанайлова: Вавилон Москва. Герои и негодяи. "Искалеченный миф"

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон. Свобода в клубах, архив: Герои и негодяи. Львовский погром и графика Бруно Шульца: проект Никиты Кадана "Искалеченный миф"
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