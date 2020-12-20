Музыка на Свободе.Череп сосны: финское народно-музыкальное хозяйство

Музыка на Свободе. 20 декабря, 2020 Музыканты из Финляндии. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что хорошей и разной музыки в этой относительно небольшой северной стране на удивление много – от хард-рока до транс-электроники. Но особенно активно в Финляндии, в том числе и на государственном уровне, поддерживается народная культура: ритуалы, песни, пляски, костюмы и прочее традиционное наследие.