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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе.Череп сосны: финское народно-музыкальное хозяйство

Музыка на Свободе.Череп сосны: финское народно-музыкальное хозяйство
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Музыка на Свободе.Череп сосны: финское народно-музыкальное хозяйство

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Музыка на Свободе. 20 декабря, 2020 Музыканты из Финляндии. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что хорошей и разной музыки в этой относительно небольшой северной стране на удивление много – от хард-рока до транс-электроники. Но особенно активно в Финляндии, в том числе и на государственном уровне, поддерживается народная культура: ритуалы, песни, пляски, костюмы и прочее традиционное наследие.

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