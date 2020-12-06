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"Силовые органы на поводу у гомофобов"

"Силовые органы на поводу у гомофобов"
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"Силовые органы на поводу у гомофобов"

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В Ярославле 5 декабря бойцы отряда "Гром" (бывшего спецназа Наркоконтроля) ворвались на семинар "Азбуки активизма". Одиннадцать человек были задержаны по подозрению в употреблении наркотических средств. Их доставили на медосвидетельствование и заставили сдать мочу для анализа. С организаторами и участниками семинара также беседовали сотрудники Роспотребнадзора, но протоколов не составили. "Азбука активизма" — волонтерский проект петербургских ЛГБТ-активистов, которые делятся опытом проведения уличных протестных акций.

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