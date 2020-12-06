В России продолжился рост числа инфицированных COVID-19

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039 - это новый максимумом с начала пандемии. Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая. Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

Эти данные включают и сведения, полученные из аннексированного Россией Крыма.



Только в Москве за минувшие сутки 7 512 случаев заражения. В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.

Всего с начала пандемии в столице выявили 647 562 заразившихся.