Число невыездных россиян превысило четыре миллиона 

По данным Федеральной службы судебных приставов, число россиян, которым запрещён выезд из страны из-за невыплаченных долгов, достигло четырёх миллионов ста тысяч. Семьсот тысяч человек были внесены в стоп-лист только за последний год.

Ограничение на выезд за рубеж в качестве меры наказания для должников было введено в 2005 году. Сейчас судебные приставы имеют право временно запретить покидать страну при долге от 30 тысяч рублей, в случае долга по алиментам - от 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне просрочили 12 миллионов 600 тысяч кредитов, взятых как в крупных банках, так и в микрофинансовых организациях. Это рекордный показатель. Эксперты объяснили резкий рост долгов финансовыми сложностями, возникшими у граждан в период пандемии коронавируса. По их прогнозам, к концу года число просроченных кредитов и займов может вырасти ещё на миллион. В этом случае каждая шестая ссуда в России окажется проблемной.