Трамп на митинге в Джорджии вновь заявил о непризнании победы Байдена

Президент США Дональд Трамп в субботу выступил на митинге в штате Джорджия - впервые после президентских выборов 3 ноября, своё поражение на которых от демократа Джо Байдена он оспаривает.
Трамп выступил на митинге в поддержку двух сенаторов-республиканцев, которые ведут кампанию в преддверии второго тура выборов в Сенат, назначенного на 5 января.
В Джорджии, согласно официальным данным, Трамп получил на 12 тысяч голосов меньше, чем Байден. Президент оспаривает этот результат, утверждая, что к нему привели фальсификации. При этом как официальные лица в Джорджии - главным образом республиканцы - так и суды отвергают аргументы Трампа и его юристов. Ранее Трамп написал в твиттере, что губернатор-республиканец позволил "фальсифицировать выборы в Джорджии", однако руководители штата продолжают утверждать, что голосование прошло честно. Похожая картина и в других штатах, победу Байдена в которых оспаривает Трамп.
Несмотря на это, Трамп вновь сказал, что уверен в конечном успехе своей борьбы за коррекцию результатов выборов. Участники митинга горячо поддержали президента.
Некоторые сторонники республиканцев опасаются, что упорное нежелание президента признать поражение может повредить кандидатам от партии на выборах в Сенат.
- От исхода выборов в Джорджии зависит, кто будет контролировать Сенат. Сейчас в верхней палате Конгресса 50 мест у республиканцев, 48 - у демократов. Если в Джорджии победит хотя бы один республиканец, то контроль над Сенатом останется в их руках - что может серьёзно осложнить исполнение предвыборных обещаний Байдена. Если же победят оба демократа, то решающий 101-й голос окажется у будущего вице-президента Камалы Харрис, то есть у демократов.
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