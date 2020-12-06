Жителя Самары оштрафовали за кепку с изображением листа конопли

Жителя Самары Алмасбека Айдарова оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, то он носил кепку с изображением листа конопли. Куйбышевский районный суд признал его виновным в пропаганде наркотических средств. Отмечается, что на судебное заседание обвиняемый не явился.

В протоколе, составленном полицией на Айдарова, сказано, что он находился в "кепке с эмблемой конопли в общественном месте".

В сентябре суд в Пензе оштрафовал на те же четыре тысячи рублей местную жительницу Юлию Коткову за ношение носков с изображением конопли. Коткова вину признала и заявила на суде, что носки выбросила.