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Жителя Самары оштрафовали за кепку с изображением листа конопли

Акция за легализацию марихуаны, Киев, июнь 2019 года 

Жителя Самары Алмасбека Айдарова оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, то он носил кепку с изображением листа конопли. Куйбышевский районный суд признал его виновным в пропаганде наркотических средств. Отмечается, что на судебное заседание обвиняемый не явился.

В протоколе, составленном полицией на Айдарова, сказано, что он находился в "кепке с эмблемой конопли в общественном месте".

В сентябре суд в Пензе оштрафовал на те же четыре тысячи рублей местную жительницу Юлию Коткову за ношение носков с изображением конопли. Коткова вину признала и заявила на суде, что носки выбросила.

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