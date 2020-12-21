Лицом к событию. Путин останется? Навальный вернется? Вирус уйдет? Предсказания на 2021 год

Кто хочет поскорее распрощаться с 2020-м и досрочно перескочить в 2021, смотрите передачу с участием писателя, автора романов "Метро", "Будущее" и других Дмитрия Глуховского и политика Леонида Гозмана. Ответят, что нас ждет в Новом году с большой писательской и политической вероятностью.