Время Свободы:Жизнь круче детектива. Отравитель рассказал Навальному, почему тот выжил

Издание The Insider опубликовало запись разговора Алексея Навального с одним из своих предполагаемых отравителей, в котором тот фактически признается в участии в покушении на жизнь основателя ФБК***Более двадцати стран, в том числе Россия, закрывают транспортное сообщение с Британией из-за распространения новой мутации коронавируса***Сотрудники ЦУП предупредили экипаж МКС об исчерпании в скором времени резерва безопасности, если не удастся обнаружить место утечки воздуха со станции