В Совете Европы призвали Думу отказаться от ужесточения законов

Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Государственную думу России воздержаться от принятия законопроектов, нарушающих права некоммерческих организаций и гражданского общества, в том числе поправок к законодательству об "иностранных агентах".

Как говорится в заявлении комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, рассматриваемые в Думе законопроекты "ещё больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений".

Представитель Совета Европы рекомендует пересмотреть также действующее законодательство об НКО, чтобы привести его в соответствие с европейскими и международными стандартами в области прав человека. Для этого российским властям рекомендовано провести консультации с представителями гражданского общества и правозащитными организациями.

В заявлении описаны положения ряда законопроектов, которые комиссар Совета Европы считает неприемлемыми. В частности, один из законопроектов даёт право Министерству юстиции России вмешиваться в уставную деятельность как НКО, получающих иностранное финансирование, так и международных или иностранных неправительственных организаций, действующих в России. Они должны будут заранее предоставлять информацию о своих запланированных программах и мероприятиях, а также отчитываться за их проведение, а Минюст будет иметь право запрещать ту или иную деятельность и в ряде случаев ликвидировать НКО.

Также беспокойство вызывает предложение ввести запрет для так называемых "иностранных агентов" участвовать в организации и проведении публичных мероприятий.

В заявлении выражено "негодование" в связи с планами распространить практику объявления "иностранными агентами" также на физических лиц. Это названо признаком "планомерной и всё более увеличивающейся в последние годы стигматизацией и травлей гражданского общества и правозащитников в России". "Использование стигматизирующих ярлыков ведет к дискриминации соответствующих лиц и усиливает сдерживающее воздействие на их правомерную деятельность и свободу слова", – говорится в заявлении об обозначении "иностранный агент".

"Российским властям необходимо незамедлительно изменить курс и начать выполнять свои обязательства в области прав человека", – говорится в завершении заявления.