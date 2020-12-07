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В Совете Европы призвали Думу отказаться от ужесточения законов

Надпись на здании общества "Мемориал" вскоре после принятия закона об "иностранных агентах". 2012 год

Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Государственную думу России воздержаться от принятия законопроектов, нарушающих права некоммерческих организаций и гражданского общества, в том числе поправок к законодательству об "иностранных агентах".

Как говорится в заявлении комиссара Совета Европы Дуньи Миятович, рассматриваемые в Думе законопроекты "ещё больше усугубят и без того крайне ограничительное законодательство в отношении НКО, нанесут ущерб гражданскому обществу и ограничат свободу слова, собраний и объединений".

Представитель Совета Европы рекомендует пересмотреть также действующее законодательство об НКО, чтобы привести его в соответствие с европейскими и международными стандартами в области прав человека. Для этого российским властям рекомендовано провести консультации с представителями гражданского общества и правозащитными организациями.

В заявлении описаны положения ряда законопроектов, которые комиссар Совета Европы считает неприемлемыми. В частности, один из законопроектов даёт право Министерству юстиции России вмешиваться в уставную деятельность как НКО, получающих иностранное финансирование, так и международных или иностранных неправительственных организаций, действующих в России. Они должны будут заранее предоставлять информацию о своих запланированных программах и мероприятиях, а также отчитываться за их проведение, а Минюст будет иметь право запрещать ту или иную деятельность и в ряде случаев ликвидировать НКО.

Также беспокойство вызывает предложение ввести запрет для так называемых "иностранных агентов" участвовать в организации и проведении публичных мероприятий.

В заявлении выражено "негодование" в связи с планами распространить практику объявления "иностранными агентами" также на физических лиц. Это названо признаком "планомерной и всё более увеличивающейся в последние годы стигматизацией и травлей гражданского общества и правозащитников в России". "Использование стигматизирующих ярлыков ведет к дискриминации соответствующих лиц и усиливает сдерживающее воздействие на их правомерную деятельность и свободу слова", – говорится в заявлении об обозначении "иностранный агент".

"Российским властям необходимо незамедлительно изменить курс и начать выполнять свои обязательства в области прав человека", – говорится в завершении заявления.

  • Законодательство в области НКО в России в последние годы неуклонно ужесточается. Среди недавно принятых мер – ужесточение законодательства о СМИ – "иностранных агентах", согласно которому таким СМИ может быть признано даже физическое лицо, если оно распространяет информацию ранее признанной "иностранным агентом" организации и при этом имеет зарубежные доходы. Новые поправки были внесены в Госдуму недавно, в связи с принятием инициированных Владимиром Путиным поправок к Конституции России.

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