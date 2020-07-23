Черная пометка из 30 слов. Новые ограничения для "иноагентов"

На сайте российского правительства появился проект приказа Роскомнадзора, касающийся формы пометки о том, что журналистский материал создан и распространяется "иностранным СМИ-иностранным агентом". Пометка представляет собой фактически фрагмент текста закона из 30 слов. Эта пометка, согласно проекту, должна сопровождать каждую текстовую, аудио и видео публикацию.

"Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер заголовка и самого сообщения. А размещать его следует вверху публикации. Пометкой необходимо сопровождать и видеоролики (15 секунд перед началом), и аудиофайлы.

О том, что означают новые нормы приказа, который сейчас находится на стадии обсуждения, телеканалу Настоящее Время рассказала директор Центра защиты прав СМИ, юрист Галина Арапова.

Будьте осторожны, знайте: это информация, которую распространяет иностранный агент

– Если мы с вами говорим о нормальности такого рода регулирования, то давайте вернёмся к вопросу: нормально ли вообще признавать СМИ иностранными агентами? Сама по себе формулировка, которая есть в российском законе о СМИ, настолько широкая, что под понятие "иностранные СМИ - иностранные агенты" можно подтянуть, например, Лондонскую библиотеку или Совет Европы. То есть любое юридическое лицо, группу лиц, любую организацию, вне зависимости от её организационно-правовой формы, даже человека, который распространяет какую-то информацию для широкого круга лиц и получает при этом иностранные деньги. Сама по себе формулировка с юридической точки зрения ущербна. Соответственно, после такой формулировки, появилась новая инициатива: чтобы правила, которые установлены в законе о некоммерческих организациях - иностранных агентах, применялись бы и для иностранных СМИ - иностранных агентов.

– Для чего, по вашему мнению, понадобилась пометка?

– Исходя из логики законодателя, сама по себе она должна быть неким предупреждением для читателя – будьте осторожны, знайте: это информация, которую распространяет иностранный агент. И неважно, является он некоммерческой организацией или иностранным СМИ. Мне кажется, любой человек, который читает иностранную прессу, понимает, что иностранная пресса не финансируется из бюджета России. Это логично. Тем не менее, такая пометка в соответствии с проектом нового приказа будет требоваться. Кроме того, теперь появляются предложения относительно формы этой пометки, и они ничего, кроме удивления, не вызывают, поскольку ломают логику работы любого нормального СМИ. Пометка длиной в 30 слов должна быть в два раза крупнее заголовка материала. Я могу себе представить, как уродливо и нелепо будет выглядеть такого рода текст. Видимо, это сделано специально. Почему не дать людям возможность предупредить своих читателей цивилизованно – да, мы иностранное СМИ, да, нас в России признали иностранным агентом. А дальше это выбор каждого отдельного человека – читать или не читать, смотреть или нет. Но пометка в таком виде – под заголовком, шрифтом крупнее в два раза, чем сам заголовок, – это, конечно, неадекватное требование. Понятно, что всё это сделано, чтобы создать непреодолимые трудности. Но опять же, для кого? Ну, хорошо, предположим, что иностранные СМИ будут выполнять это требование. Вероятно, законодатель считает, что таким образом читатели перестанут читать, слушать или смотреть эти СМИ. Но, мне кажется, что результат, скорее всего, будет обратным и вызовет еще больше вопросов.

Результат, скорее всего, будет обратным и вызовет еще больше вопросов

– Если говорить о штрафах, каким образом они могут применяться к СМИ - иноагентам?

– Если мы с вами говорим о принципе наложения штрафа, то это Кодекс об административных правонарушениях, статья 19.34.1, которая устанавливает возможность наложения штрафа. Если вы один раз не поставили пометку, то это будет 500 тысяч, если вы второй раз не поставили, то это может быть до 1 миллиона, а если вы систематически не ставите, то это, соответственно, 5 миллионов. Уплата штрафа не освобождает вас от того, чтобы вы и дальше ставили эти пометки. Причем, исходя из проекта приказа, получается, что эта пометка должна сопровождать каждый текст, каждое видео! Вы представьте себе просто визуально сайт, на котором будут иконки 10 публикаций, или сколько их уместится на экране компьютера, и под заголовком каждого будет такая пометка, которая представляет собой кусок из закона со всеми специфичными для закона словами. Они даже не попытались придумать компактный текст, чтобы это выглядело действительно как пометка, – отмечает Галина Арапова.

За отсутствие маркировки уже оштрафована организация "Человек и закон" из Йошкар-Олы, а правозащитный центр "Мемориал" один из штрафов получил за отсутствие маркировки в истории в сети Инстаграм, которая сохраняется не более 24 часов. За отсутствие маркировки "иностранный агент" был оштрафован и фонд "Общественный вердикт". Директор фонда Наталья Таубина, с которой беседовала корреспондент Радио Свобода, считает, что если приказ Роскомнадзора в отношении СМИ начнет действовать, это еще больше ограничит свободу слова.

– С моей точки зрения, иначе как абсурдом это назвать нельзя. А учитывая, каким образом складывается практика по похожему обязательству, которое действует для некоммерческих организаций, включенных в реестр иностранных агентов, я могу предположить, что дальше практически любая публикация, даже любой твит, может послужить основанием для штрафа. И суды автоматически выписывают эти штрафы на основании протокола, который составляется в Роскомнадзоре. Любой человек, читающий публикации, прекрасно понимает, что размером шрифта, курсивом или жирным шрифтом выделяются те куски, на которые обращают внимание читателя. Соответственно, данным приказом Роскомнадзор хочет, чтобы читатели новостей обращали внимание не на то, о чём эта новость, не на ее содержание, а на то, кто её опубликовал. А учитывая, что параллельно у нас не прекращается кампания очернения как СМИ, так и некоммерческих организаций, которые, по сути, насильственно включены в этот реестр иностранных агентов, то, безусловно, при таком формирующемся общественном мнении пометка Роскомнадзора должна означать: этой информации не верьте.

А кто ещё, как не иностранные агенты, помогут в этом государстве защитить права граждан?!

С моей точки зрения, это абсолютно неправовой механизм, входящий в полное противоречие с международными стандартами. Я очень сильно опасаюсь, что если сегодня Роскомнадзор планирует издать приказ в отношении СМИ, то завтра он таким же образом начнет регулировать и похожее положение, касающееся некоммерческих организаций. Это вызовет ещё большие сложности в правоприменении, поскольку суды и сейчас уже автоматом выносят штрафы. Посмотрите на "Мемориал", на тот же самый фонд "Общественный вердикт" или на другие организации, например, "Человек и закон" в Йошкар-Оле, которых штрафуют даже не за их сайт и не за публикации, а за опубликованное что-то их сотрудником на совершенно независимом ином ресурсе. То есть это создает ещё больше простора для произвольной практики.

– Насколько это подействует на читателей, зрителей, слушателей?

– Это достаточно сложный вопрос. В частности, меня часто спрашивают, повлияло ли на нашу деятельность то, что нашу организацию включили в реестр иностранных агентов? По нашим оценкам, люди, оказавшиеся к кризисной ситуации, уже не обращают внимания на то, являемся ли мы иностранными агентами или нет. Они смотрят на эффективность работы организации, и обращений к нам меньше не стало. Но наша организация все-таки не СМИ. Я не думаю, что наличие необходимости ставить пометку о том, что это иностранный агент опубликовал, серьезно повлияет на мировоззрение части людей, у которых уже есть способность к рефлексии, и они делают самостоятельные выводы. Но таких людей, к сожалению, в нашей стране пока не большинство, поскольку привычки к рефлексии у нас, как мне кажется, в массовом сознании не сформировалось. Мы скорее хотим видеть уже готовые выводы или четкие указания, как действовать. И, соответственно, в этом контексте, конечно же, жирным шрифтом и большими буквами указание на то, что эта информация от иностранного агента, может оттолкнуть людей. Но опять-таки, обращусь к опыту нашей организации. Однажды человек, который обратился к нам за помощью, дал ответ, который мне очень нравится. Я его спросила: "Вы не боитесь обращаться за помощью к иностранному агенту? " Он говорит: "А кто ещё, как не иностранные агенты, помогут в этом государстве защитить права граждан?!", - говорит Наталья Таубина.

Телеканал Настоящее Время направил запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать проект приказа о том, каким образом будут помечаться публикации СМИ - иностранных агентов. Ответ ведомства был кратким: "До утверждения приказа предоставлять комментарии представляется преждевременным".

Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал Настоящее Время и ещё несколько редакций медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также корпорация Голос Америки в ноябре 2017 года включены Министерством юстиции РФ в список "иностранных агентов", что предполагает обязательную маркировку журналистских материалов, а также предоставление и публикацию периодической финансовой отчётности. Утверждённые в конце 2019 года поправки к российскому законодательству создают возможность распространять статус "иностранного агента" и на отдельных журналистов. По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы РСЕ/РС, но никак не ограничивают свободу творчества журналистов.

Руководство медиакорпорации оценивает действия российских властей как "входящие в число опасных усилий, направленных на преследование журналистов", как "шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". РСЕ/РС, считая закон об "иностранных агентах" несправедливым, выполняет его требования, поскольку считает критически важным присутствие своих журналистов на российском медиарынке. Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику. "Любые предположения о том, что РСЕ/РС является агентом какого-либо правительства, являются ложными. Такие предположения уже сказались на наших возможностях работать в России, они представляют собой угрозу для наших сотрудников в России", - сказано в другом заявлении корпорации.

Российские представители многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала RT в качестве "иностранного агента". Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в России значительно ограничены.