Путин и Меркель обсудили Навального и Карабах

Президент России Владимир Путин в понедельник впервые с августа поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. На сайте Кремля говорится, что главной темой разговора стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха после завершения боевых действий и развёртывания в регионе российских миротворцев.

Представитель Минобороны России в понедельник заявил, что в Карабах из Армении за последний месяц вернулись более 34 тысяч беженцев, покинувших регион после начала боёв. Путин и Меркель, как следует из сообщения о разговоре, обсудили "важность решения насущных проблем населения, пострадавшего от боестолкновений".

Обсуждался также конфликт в Донбассе, причём Путин заявил о "безальтернативности Минских соглашений"

"Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня" - говорится далее в сообщении. В нём не упомянуто имя оппозиционера Алексея Навального, отравление которого Путин и Меркель также обсудили. О том, что речь о Навальном велась, сообщили российскому агентству РИА Новости в правительстве ФРГ. Официального отчёта германской стороны о разговоре пока нет.

В последний раз, по официальным сообщениям, Путин и Меркель говорили по телефону 18 августа, они обсуждали кризис в Беларуси. Спустя два дня в России был экстренно госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный. Впоследствии выяснилось, что он был отравлен веществом из группы отравляющих веществ "Новичок". Правительство Германии оказало содействие в его транспортировке на лечение в Берлин, а канцлер Меркель посетила его в больнице. Навальный по-прежнему в Германии, где проходит реабилитацию. Власти ФРГ призвали Россию расследовать обстоятельства отравления, а затем инициировали принятие санкций ЕС против шести российских чиновников в связи с покушением на Навального. Официальная Москва отрицает причастность к отравлению и то, что Навальный подвергся воздействию яда на территории России.

Отравление Навального Путин обсуждал в сентябре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французская пресса писала, что российский президент выдвигал различные версии случившегося - вплоть до того, что Навальный сам по каким-то причинам выпил яд. Объяснения Путина Макрон, как утверждается, счёл неправдоподобными.