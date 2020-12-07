Суд в Париже приговорил Александра Винника к пяти годам тюрьмы

Гражданин России Александр Винник осуждён во Франции к пяти годам лишения свободы и штафу в пять тысяч евро - за отмывание денег.

Суд оправдал его по другому пункту обвинений. Прокуратура считала, что он создал вредоносное программное обеспечение "Locky", блокирующее компьютеры и вымогал биткоины за возобновление работы. Пресса сообщала, что в результате этих действий Александр Винник якобы нанёс ущерб французским компаниям и частным лицам на 130 миллионов евро. Доказать эти обвинения в суде не удалось.

Александр Винник – бывший оператор платформы биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в отмывании и махинациях с криптовалютой на сумму от четырёх до девяти миллиардов долларов. В США Виннику грозил срок до 55 лет.

Франция добивалась экстрадиции Винника с июня 2018 года. Французскоая юстиция обвиняла его во взломе электронной почты нескольких тысяч пользователей и вымогательстве у них денег.

Александр Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: