С рублевых вкладов в Сбербанке забрали рекордную за 6 лет сумму

За ноябрь вкладчики забрали с рублевых депозитов в Сбербанке 101,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчетность Сбербанка. По сравнению с октябрем остатки на счетах сократились на 1,2%. Это самый сильный отток средств с декабря 2014 года, когда вкладчики сняли с депозитов 166,7 млрд рублей. Клиенты снимают сбережения из-за низких ставок, вложений в ипотеку и валюту.

Валютные депозиты в Сбербанке в ноябре тоже сократились – на $52,6 млн, или 0,2%. Отток средств с валютных вкладов продолжается третий месяц подряд. В сентябре и октябре россияне забрали с депозитов во всех банках $1,3 млрд и $1,18 млрд соответственно. Лидером по сокращению вкладов в иностранной валюте в октябре стал ВТБ, из которого клиенты забрали $246,2 млн. На втором месте Сбербанк с $189,1 млн.

Сокращение рублевых депозитов опрошенные РБК аналитики объясняют прежде всего низкими ставками по сберегательным продуктам. Люди тратят сбережения на текущее потребление, переводят на накопительные счета, в валюту или в другие, более доходные и не обязательно банковские инструменты. Тренд сохранится в декабре и в начале 2021 года, прогнозирует в беседе с РБК управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Еще одна возможная причина оттока именно рублевых вкладов в Сбербанке – необходимость клиентов предоставлять первоначальный взнос по ипотеке, говорят эксперты. В ноябре банк выдал розничные кредиты на 468 млрд рублей, более половины из них пришлось на ипотеку, сообщалось в пресс-релизе кредитной организации. За тот же период остатки клиентов на специальных эскроу-счетах, где аккумулируются средства на покупку недвижимости по договорам долевого участия, выросли рекордно – на 94,5 млрд рублей. С начала года показатель вырос в восемь раз и достиг годового максимума.