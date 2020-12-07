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США приветствуют европейский механизм защиты прав человека

Майк Помпео, госсекретарь США

Госсекретарь Майк Помпео заявил в понедельник, что Соединенные Штаты приветствуют решение Европейского союза о принятии нового механизма санкций за нарушения прав человека. Он назвал это решение выдающимся достижением и выразил уверенность, что оно укрепит защиту прав человека во всём мире.

"У Европы будет надёжный партнёр по этой программе в лице США", заверил Помпео и призвал Европейский союз как можно скорее ввести первые санкции.

Госсекретарь США считает, что новый механизм даёт государствам-членам ЕС "мощный инструмент для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в глобальном масштабе". Помпео заявил. что этот механизм дополнит усилия США, Великобритании и Канады в защите прав человека и предотвращении нарушений во всём мире.

"США намерены искать новых союзников и партнёров, чтобы лишить нарушителей прав человека доступа к американской финансовой системе и другим международным финансовым системам", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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