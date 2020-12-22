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Время Свободы

Время Свободы: Если инсценировка, не хватайте Соболь, а просто покажите Кудрявцева

Время Свободы: Если инсценировка, не хватайте Соболь, а просто покажите Кудрявцева
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Время Свободы: Если инсценировка, не хватайте Соболь, а просто покажите Кудрявцева

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ФСБ и пресс-служба Кремля считают инсценировкой и провокацией опубликованную Алексеем Навальным запись разговора с его предполагаемым отравителем***Сразу две петербургские неправительственные организации признаны иностранными агентами*** В Испании не утихает скандал, связанный с арестом в стране граждан России по подозрению в отмывании денег

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