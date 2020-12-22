Время Свободы: Если инсценировка, не хватайте Соболь, а просто покажите Кудрявцева

ФСБ и пресс-служба Кремля считают инсценировкой и провокацией опубликованную Алексеем Навальным запись разговора с его предполагаемым отравителем***Сразу две петербургские неправительственные организации признаны иностранными агентами*** В Испании не утихает скандал, связанный с арестом в стране граждан России по подозрению в отмывании денег