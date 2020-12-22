Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. «Газпром» и «Нафтогаз»: суды и потоки

Дороги к свободе. «Газпром» и «Нафтогаз»: суды и потоки
Embed
Дороги к свободе. «Газпром» и «Нафтогаз»: суды и потоки

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

США думают о санкциях, «Нафтогаз Украины» о исках, а «Газпром» все еще хочет достроить «Северный поток-2». Как изменится ситуация на практике? Гости Виталия Портникова - Лана Зеркаль, советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и Михаил Крутихин, российский аналитик нефтегазового сектора.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG