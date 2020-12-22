Дороги к свободе. «Газпром» и «Нафтогаз»: суды и потоки

США думают о санкциях, «Нафтогаз Украины» о исках, а «Газпром» все еще хочет достроить «Северный поток-2». Как изменится ситуация на практике? Гости Виталия Портникова - Лана Зеркаль, советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и Михаил Крутихин, российский аналитик нефтегазового сектора.