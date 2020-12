"Зять смог взять": Рунет о сделках бывшего мужа дочки Путина

Предприниматель Кирилл Шамалов уже бывал героем сетевых обсуждений и персонажем "Цитат Свободы".

Так, пять лет назад мы узнали, что он зять Путина и акционер нефтехимической компании СИБУР. Пять лет назад - что он и дочь Путина Екатерина развелись. К слову, после этого Кирилл перестал быть долларовым миллиардером.

И вот новая серия - большое расследование "Важных историй", основанное на личной переписке Шамалова.

Из него мы узнаём, например, подробности свадьбы Шамалова и Тихоновой:

«Городская праздничная площадь с картин Кустодиева – с избой, сценой, торговыми рядами, ледяными горками и каруселями, артистами и скоморохами Приезд молодожeнов предваряет Скоморошья свадьба – прибытие и шествие по площади подсадных ряженых в жениха и невесту. Скоморохи готовят гостей к встрече, раздают овёс, пшено, мелкие денежки, чтобы осыпать молодоженов, а также маленькие колокольчики», — так гуляния описывались в сценарии.[...]

Как большинство российских пар, Кирилл и Катерина попросили гостей скинуться им на подарок деньгами. «Мы планируем заказать индивидуальный свадебный чайно-столовый сервиз на 24 персоны производства Императорского фарфорового завода. В программе мероприятия будет выделено специальное время и место для сбора денежных средств в конвертах», — говорилось в открытке для гостей.

Михаил Шевелёв:

Опубликованный «Важными историями» рассказ о том, как гребут вдоль бюджетных берегов К. Шамалов, К. Тихонова и другие герои, не дарит новых знаний об устройстве Российской Федерации. Эти схемы понятны давно. Но низкий поклон авторам за подробности жизни этого полусвета. О, эта эстетика комсомольской свадьбы! Ах, эта этика казармы!

Сергей Канев:

Очень хочется, чтобы люди, голосующие за Обнуленца, ознакомились с ценами на обустройство любовного гнездышка его дочурки. Одни только шторы стоят 20 тыс евро, а шампуни и махровые штучки - 15.

Анна Голубева:

Блин, а объясните мне, зачем, ну вот зачем двум молодым состоятельным брачующимся в 21 веке может понадобиться "индивидуальный свадебный чайно-столовый сервиз на 24 персоны производства Императорского фарфорового завода"? Махровые штучки для СПА за 15 тысяч евро - понимаю, шторы за 20 - тоже, но сервиз?

Татьяна Фельгенгауэр:

В расследовании "Важных история" очень много всего крутого и интересного. Но больше всего меня мучает впрос, почему эти бесконечно богатые люди не могут устроить свадьбу СО ВКУСОМ???

Но, впрочем, это, конечно, не главное. Интересного там, правда, ещё много, но мы остановимся на этом:

В июне 2013 года офшорная компания Кирилла Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией «Сибура». Иными словами, приобретя акции Themis Holdings Ltd, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8 % «Сибура». До этой сделки он уже владел 0,5 % холдинга: таким образом, его совокупная доля в «Сибуре» составила 4,3 %.

Но самое интересное в этой серии сделок даже не то, что зять Владимира Путина, несмотря на затеянную президентом «национализацию элит», использовал экзотические офшоры для инвестиций в стратегическое российское предприятие, а то, сколько он заплатил за акции. Цена 3,8 % «Сибура» составила для него всего 100 долларов. При этом сам Шамалов в интервью газете «Коммерсантъ» оценивал весь «Сибур» в 10 миллиардов долларов. Таким образом, рыночная цена его пакета могла составить около 380 миллионов долларов (без учета скидки за неконтрольный характер) — или в 3,8 миллиона раз больше, чем за него заплатил зять президента России.

Андрей Мальгин:

Да... Как Путин сделал своего зятя миллиардером.

Мне кажется, это расследование стоит внимательно прочитать всем, кто интересуется устройством путинского воровского режима. А также тем, кто думает над введением персональных санкций против Путина и других крупных коррупционеров.

Дмитрий Колезев:

Учитывая недавнее расследование «Проекта» о (предположительно) третьей дочери Путина, а также новые публикации об Алине Кабаевой, можно сказать, что кольцо расследований сжалось до самого ближайшего круга Владимира Путина. Происходит полная десакрализация и деконструкция образа: там, в ближнем круге, те же самые коррупция, лицемерие и ханжество.

Интересно и то, что все эти публикации делаются сравнительно малыми медиа, пробившимися сквозь асфальт, в который Кремль закатал российские независимые СМИ.

Сергей Ежов:

Этот год для Путина по-настоящему високосный. Столько болезненных расследование про его женщин. На самом деле - про запредельную коррупцию, поражающее даже российское воображение лицемерие и презрение президента ко всей стране и каждому (кроме друзей) гражданину в отдельности.

Вот о чем мы узнали за последние пару недель:

- зять Путина мошеннически стал $ миллиардером;

- мать внебрачной дочери и бывшая любовница Путина стала миллиардершей;

- Кабаева заработала за год почти миллиард рублей.

И очень плохо, что дочь Путина и Шамалов развелись. Значит, у «гаранта» может появиться ещё один зять, которому тоже потребуются миллиарды на виллы во Франции.

Андрей Пивоваров:

Журналисты выпустили второе за полмесяца расследование о семье Путина. Повторю то, что уже озвучивал: личные детали в этой истории совершенно неважны. Тайну личной жизни надо уважать. Однако в этой истории, как и с подругой Путина Светланой Кривоногих, принципиальным моментом является коррупционное обогащение напрямую семьи Путина. Речь уже не о ближайщих помощниках, а лично о нём.

Почему его зять покупает долю в Сибуре, крупнейшей нефтехимической кампании России, за 100 долларов? Это ниже реальной цены в 14 миллионов раз. Почему потом лично Путин через Фонд национального благосостояния оказывает финансовую поддержку Сибуру? Почему бизнесмены присылают Шамалову конфиденциальные документы других публичных компаний? Это уже напрямую противозаконно.

Почему дочь Путина выбирает себе в дом на Рублёвке ковёр стоимостью как средняя квартира в России? Почему она владает домом в Биаррице? Почему она фактически вынуждает крупные компании спонсировать её хобби - акробатический рок-н-ролл?

В других странах чиновники уходили в отставку и оказывались на скамье подсудимых за куда более мелкие истории. Вспомнить хоть последнюю новость из Латвии, где министр ушёл в отставку за то, что незаконно пользовался бесплатной парковкой.

А Кремль всё отказывается комментировать происходящее.

Алексей Навальный:



Путинский зять купил пакет акций, рыночная стоимость которого составляла 380 млн долларов за... 100 долларов.

Ну то есть совсем просто. Дочь Путина вышла замуж, и на свадьбу молодоженам подарили 380 миллионов долларов.

Невероятное. Просто невероятное и фантастическое ворье стоит у власти в нашей стране.

Фёдор Крашенинников:

Какая чудовищная и в то же время банальная история.

Путин мог бы в приданное пол России отписать, но ограничился Сибуром.

С другой стороны^ конкретно Сибур Шаманов по сути получил как символ доверия и сдал как только доверие утратил. Но все заработанное им и его батюшкой на дружбе с вождем у него осталось, конечно же.

Антон Орехъ:



Бывают чудные вещи все-таки. Вот пишут, что бывший зять Путина заплатил за акции Сибура вместо 380 миллионов долларов 100 баксов. Откуда взялась эта цена? Как они решили, что не 1 доллар или 1 рубль, а именно 100 баксов? Или просто первая попавшаяся бумажка в кармане была именно такой?

Дмитрий Трещанин:

Удачно инвестировал кэшбек

Сергей Смирнов:

Россия – страна возможностей. Каждый может правильно вложить 100 долларов!

Кирилл Лятс:

В принципе, это такая взятка Михельсона и Тимченко Кремлю. Ну, или отступные.

Дмитрий Гудков:

Родственникам и друзьям – все, остальным – закон. Закон об иностранных агентах. Закон подлецов. Закон об экстремизме.

«Свои» никогда не бросят пластиковым стаканчиком в полицейского. Во-первых, стаканчики у них хрустальные, а во-вторых, им подают их на подносах лакеи. Поэтому лучшие люди страны и акционеры разных правильных компаний никогда не станут фигурантами уголовных дел.

Остальной народ, конечно, неудачный попался. Но что поделаешь – подданных не выбирают. От них отдыхают. В Европе. Там, правда, средневековье осталось в сказках. А мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

В былинные времена мы жили в империи зла. А теперь живем в королевстве сказочного вранья. Где каждый вечер из телевизора течет по усам, но вот никому, кроме тех, кто в замке, не попадает.

Есть и вопросы (разного рода и по-разному заданные) к источникам расследования.

Юлия Витязева:



Аноним - это никто. Ссылка на анонимные источники очень сильно уменьшает степень достоверности материала и является одним из средств манипуляции общественным сознанием. Об этом рассказывают на первом курсе факультета журналистики в любом приличном ВУЗе.

Собственно, это все, что нужно знать об этом «расследовании».

Олег Кашин:

Вот вы репортер. Некто вручает вам неизвестно откуда взятый массив электронных писем, изучи, найди интересное.

Как вы считаете, это журналистика? А что Хинштейн?

Илья Шуманов:

Данные из взломанной почты Кирила Шамалова - это конечно сюрприз. Кто и зачем ломает почту зятя президента - это отдельный вопрос, который рано или поздно возникнет в повестке.