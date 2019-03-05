Совладелец "Сибура" Кирилл Шамалов, которого СМИ нывали мужем дочери Владимира Путина, перестал быть миллиардером по версии американского журнала Forbes. Предприниматель выпал из составляемого изданием ежегодного рейтинга богатейших людей мира после того, как СМИ сообщили о его разрыве с семьёй президента России. Всего в рейтинге Forbes — 98 бизнесменов из России, чье состояние оценивается минимум в $1 миллиард. В прошлом году их было 106.
По оценке Forbes, состояние Шамалова теперь составляет $950 миллионов. Сейчас Шамалову принадлежит только 3,88% акций "Сибура", в апреле 2017 года он продал 17% нефтехимической компании другому совладельцу компании, россиянину Леониду Михельсону. В новом рейтинге американского Forbes Михельсон стал богатейшим россиянином с состоянием в 24 миллиарда долларов.
По данным источника Forbes, знакомого с обстоятельствами сделки, Шамалов продал Михельсону 17% "Сибура" "примерно по той же цене, что и купил" в сентябре 2014 года у еще одного совладельца компании, друга Путина Геннадия Тимченко. Агентство Bloomberg связывало невыгодность сделки с тем, что он расстался с предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой.
- Кирилл Шамалов — сын друга Путина, совладельца банка "Россия" Николая Шамалова. Утверждалось, что он женат на Катерине Тихоновой, которая возглавляет фонд "Иннопрактика" и является вице-президентом Всемирной конфедерации спортивного рок-н-ролла. Президент России публично не подтверждал и не опровергал информацию о том, что Тихонова – его дочь. В 2016 году Кирилл Шамалов стал самым молодым российским миллиардером и вошёл в список Forbes.
- Первое место в глобальном рейтинге Forbes второй год подряд занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние издание оценивает в $131 млрд — это на $19 млрд больше, чем год назад. На втором месте — сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние Forbes оценил в $96,5 млрд.
- Самым молодым миллиардером в новом рейтинге Forbes из тех, кто не унаследовал капитал, а заработал деньги самостоятельно стала инстаграм-модель и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Ей 21 год, и она стала самым молодым миллиардером в истории, побив рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга, ставшего миллиардером в 23 года.
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