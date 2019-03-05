Совладелец "Сибура" Кирилл Шамалов, которого СМИ нывали мужем дочери Владимира Путина, перестал быть миллиардером по версии американского журнала Forbes. Предприниматель выпал из составляемого изданием ежегодного рейтинга богатейших людей мира после того, как СМИ сообщили о его разрыве с семьёй президента России. Всего в рейтинге Forbes — 98 бизнесменов из России, чье состояние оценивается минимум в $1 миллиард. В прошлом году их было 106.

По оценке Forbes, состояние Шамалова теперь составляет $950 миллионов. Сейчас Шамалову принадлежит только 3,88% акций "Сибура", в апреле 2017 года он продал 17% нефтехимической компании другому совладельцу компании, россиянину Леониду Михельсону. В новом рейтинге американского Forbes Михельсон стал богатейшим россиянином с состоянием в 24 миллиарда долларов.

По данным источника Forbes, знакомого с обстоятельствами сделки, Шамалов продал Михельсону 17% "Сибура" "примерно по той же цене, что и купил" в сентябре 2014 года у еще одного совладельца компании, друга Путина Геннадия Тимченко. Агентство Bloomberg связывало невыгодность сделки с тем, что он расстался с предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой.