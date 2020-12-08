США составили список стран – нарушителей религиозных свобод

Власти США составили список из 10 стран, где нарушаются религиозные свободы. В их числе Иран, Китай, Северная Корея, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. Об этом сообщил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Впервые в список попала Нигерия.

Россию внесли в "список наблюдения". В него попали страны, которые, по мнению США, допустили серьезные нарушения свободы вероисповедания. При этом Судан и Узбекистан были из такого списка исключены.

Перечень нарушителей религиозных свобод составляется согласно закону США о международной свободе вероисповедания от 1998 года. Против стран и списка могут быть введены санкции.

Ранее Госдепартамент обвинял Москву в преследовании членов религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и сторонников исламского движения "Хизб ут-Тахрир". В России эти организации признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена.