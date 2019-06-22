Госдепартамент США: Россия ущемляет свободу вероисповедания

Ежегодный доклад Госдепа США о состоянии свободы религий в мире представлен был представлен 21 июня в Вашингтоне. Россия, наряду с Китаем, Турцией, Пакистаном и некоторыми другими государствами, оказалась в числе стран, которые подверглись критике за ущемление прав и свобод членов религиозных меньшинств

Авторы доклада опирались, в частности, на данные российской правозащитной организации "Мемориал", согласно которым в настоящее время в России 177 заключенных находятся в тюрьме из-за своих религиозных взглядов. Большинство из них – мусульмане.

Как отмечается в публикации "Голоса Америки", в соответствии с двумя принятыми в 2016 году законами, в России ограничивается религиозно-миссионерская деятельность многих членов христианских общин, которых российское государство считает причастными к терроризму.

В Докладе отмечается, что Русская православная церковь продолжает пользоваться преимуществами, недоступными другим церковным или религиозным ассоциациям.

Авторы доклада, представленного Государственным департаментом США, в частности, указали на уголовные преследования в России представителей определенных религиозных групп по обвинению в экстремизме. Среди таких групп "Свидетели Иеговы". По данным Госдепартамента США, дома участников общины "Свидетелей Иеговы" подвергаются обыску, их литературу и имущество изымают, а самих верующих подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Россия признана страной, нарушающей право на религиозную свободу граждан

Далее в докладе отмечается, что российские власти продолжают задерживать, облагать штрафами и заключать в тюрьму представителей других религиозных меньшинств, в том числе последователей исламского богослова Саида Нурси, чьи труды запрещены в РФ как "экстремистские".