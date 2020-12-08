В "Сибуре" подтвердили, что Шамалов приобрёл акции за 100 долларов

Глава и акционер компании "Сибур" Дмитрий Конов подтвердил РБК, что Кирилл Шамалов, ранее женатый на дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой, в 2013 году получил 3,8 процента акций компании за 100 долларов.

По словам Конова, выплата этой суммы за ценные бумаги, рыночная стоимость которых оценивалась в сотни миллионов долларов, была частью сделки, содержавшей ещё несколько условий.

О приобретении Шамаловым 3,8 процента акций одной из крупнейших в Европе нефтехимических компаний всего за $100,02 сообщило накануне издание "Важные истории", которое изучило попавшие в его распоряжение документы о деятельности Шамалова и о дочери Путина.

"Цену в $100,02 некорректно считать отражением стоимости, в которую Шамалову обошлись 3,8% "Сибура". Так же как и в сделках остальных менеджеров этой группы, эта сделка была лишь завершением мотивационной программы, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий", – заявил РБК Конов. В частности, приобретавшие акции в рамках этой программы топ-менеджеры брали на себя часть обязательств по долгу компании Themis Holdings, через которую Леонид Михельсон ранее приобретал контрольный пакет "Сибура". РБК также пишет о другом условии для Шамалова – отказе от компенсации в рамках предыдущей программы мотивации.

Конов уточнил, что и сам участвовал в этой программе и приобрёл свой пакет акций по формальной цене, сопоставимой с той, которую заплатил Шамалов.

"Важные истории" в своей публикации обратили внимание на то, что Шамалов, бывший одним из менеджеров "Сибура" с 2008 года, приобрёл 3,8 процента акций компании спустя несколько месяцев после того, как он женился на Катерине Тихоновой.

Впоследствии супруги развелись. Сам Владимир Путин никогда не подтверждал, что Катерина Тихонова его дочь, но и прямо не отрицал это.