После свадьбы Кирилла Шамалова и дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой офшорная фирма Шамалова купила пакет акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибура" стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов — то есть в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на взломанную почту Шамалова.
- В начале 2019 года почта Шамалова попала в архив из 773 миллиона адресов и 21 миллиона паролей, которые продавались на хакерском форуме. В начале 2020 года репортеры "Важных историй" получили доступ к архиву электронной почты Кирилла Шамалова. Эти документы предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными с хакерского форума.
В июне 2013 года офшорная компания Кирилла Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd.
На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией "Сибура". Приобретя акции Themis Holdings Ltd, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8 % "Сибура". До этой сделки он уже владел 0,5 % холдинга: таким образом, его совокупная доля в "Сибуре" составила 4,3 %.
Пресс-служба "Сибура" передала изданию комментарий председателя правления компании Дмитрия Конова: «Сделки в 2013 году проходили в рамках одного из этапов запущенной акционерами в 2011 году программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании. Разные этапы подразумевали разных участников и различные условия для различных групп участников. Условия продажи акций по упомянутой Вами сделке не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров, эксклюзивных условий персонально для Шамалова не было".
- "Важные истории" ознакомились с отчетом об оценке акций "Сибура", проведенной в 2014 году по заказу акционеров компании. Независимый эксперт оценил холдинг в 15,4 миллиарда долларов.
- Издание также изучило контракты 11 топ-менеджеров, участвовавших в опционной программе "Сибура", о которой говорит Конов. Все они платили реальные деньги за акции — со скидкой около 15 % от их рыночной стоимости, что является нормальной практикой в таких мотивационных программах. Например, исполнительный директор компании Сергей Комышан, согласно контракту, должен был заплатить за свой пакет 0,26 % "Сибура" 21,6 миллиона долларов. То есть за пакет в 15 раз меньше, чем у зятя президента России, Комышан отдал в 216 тысяч раз больше.
1 августа 2014 года Кирилл Шамалов зарегистрировал компанию "Яуза 12" по адресу своей квартиры на Зоологической улице в Москве. Спустя шесть дней компания приобрела 17 % "Сибура". Рыночная стоимость этого пакета составляла почти 80 миллиардов рублей. Шамалов говорил "Коммерсанту", что эти средства он занял в Газпромбанке под залог собственных активов. Что это были за активы, он не пояснял.
- Как писал РБК со ссылкой на источники, Шамалов обслуживаЛ кредит за счет денег, поступающих ему в качестве дивидендов по акциям "Сибура". За 2014 год он должен был получить около 3,7 млрд рублей.
- Чтобы обслуживать этот кредит из дивидендного потока компании, его условия должны быть сугубо индивидуальными, объяснял директор по корпоративным рейтингам, управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов. При рыночной ставке и равномерном погашении срок кредита был бы нереалистично долгим — многие десятки лет, говорит эксперт. По его мнению, кредит был структурирован специально под сделку и учитывает много факторов: например, выплата основной суммы долга по кредиту может быть отложена на несколько лет, а в начале клиент гасит только проценты. Заемщик, таким образом, может рассчитывать на то, что в будущем продаст часть своего пакета и за счет этого сможет погасить основную часть обязательств.
Празднование свадьбы Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова прошло в феврале 2013 года неподалеку от Санкт-Петербурга, на горнолыжном курорте "Игора", совладельцем которого является семья Юрия Ковальчука.
В начале 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. За полгода до этого Шамалов продал пакет акций "Сибура", который приобрел у Геннадия Тимченко в 2013 году. По сведениям опрошенных Bloomberg источников, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России.
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