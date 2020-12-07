После свадьбы Кирилла Шамалова и дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой офшорная фирма Шамалова купила пакет акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибура" стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов — то есть в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на взломанную почту Шамалова.

В начале 2019 года почта Шамалова попала в архив из 773 миллиона адресов и 21 миллиона паролей, которые продавались на хакерском форуме. В начале 2020 года репортеры "Важных историй" получили доступ к архиву электронной почты Кирилла Шамалова. Эти документы предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными с хакерского форума.

В июне 2013 года офшорная компания Кирилла Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd.

На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией "Сибура". Приобретя акции Themis Holdings Ltd, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8 % "Сибура". До этой сделки он уже владел 0,5 % холдинга: таким образом, его совокупная доля в "Сибуре" составила 4,3 %.

Пресс-служба "Сибура" передала изданию комментарий председателя правления компании Дмитрия Конова: «Сделки в 2013 году проходили в рамках одного из этапов запущенной акционерами в 2011 году программы дополнительной мотивации широкого круга руководящих менеджеров компании. Разные этапы подразумевали разных участников и различные условия для различных групп участников. Условия продажи акций по упомянутой Вами сделке не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров, эксклюзивных условий персонально для Шамалова не было".

"Важные истории" ознакомились с отчетом об оценке акций "Сибура", проведенной в 2014 году по заказу акционеров компании. Независимый эксперт оценил холдинг в 15,4 миллиарда долларов.

Издание также изучило контракты 11 топ-менеджеров, участвовавших в опционной программе "Сибура", о которой говорит Конов. Все они платили реальные деньги за акции — со скидкой около 15 % от их рыночной стоимости, что является нормальной практикой в таких мотивационных программах. Например, исполнительный директор компании Сергей Комышан, согласно контракту, должен был заплатить за свой пакет 0,26 % "Сибура" 21,6 миллиона долларов. То есть за пакет в 15 раз меньше, чем у зятя президента России, Комышан отдал в 216 тысяч раз больше.

1 августа 2014 года Кирилл Шамалов зарегистрировал компанию "Яуза 12" по адресу своей квартиры на Зоологической улице в Москве. Спустя шесть дней компания приобрела 17 % "Сибура". Рыночная стоимость этого пакета составляла почти 80 миллиардов рублей. Шамалов говорил "Коммерсанту", что эти средства он занял в Газпромбанке под залог собственных активов. Что это были за активы, он не пояснял.

Как писал РБК со ссылкой на источники, Шамалов обслуживаЛ кредит за счет денег, поступающих ему в качестве дивидендов по акциям "Сибура". За 2014 год он должен был получить около 3,7 млрд рублей.

Чтобы обслуживать этот кредит из дивидендного потока компании, его условия должны быть сугубо индивидуальными, объяснял директор по корпоративным рейтингам, управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов. При рыночной ставке и равномерном погашении срок кредита был бы нереалистично долгим — многие десятки лет, говорит эксперт. По его мнению, кредит был структурирован специально под сделку и учитывает много факторов: например, выплата основной суммы долга по кредиту может быть отложена на несколько лет, а в начале клиент гасит только проценты. Заемщик, таким образом, может рассчитывать на то, что в будущем продаст часть своего пакета и за счет этого сможет погасить основную часть обязательств.

Празднование свадьбы Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова прошло в феврале 2013 года неподалеку от Санкт-Петербурга, на горнолыжном курорте "Игора", совладельцем которого является семья Юрия Ковальчука.

В начале 2018 года агентство Bloomberg сообщило, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. За полгода до этого Шамалов продал пакет акций "Сибура", который приобрел у Геннадия Тимченко в 2013 году. По сведениям опрошенных Bloomberg источников, на продаже Шамалов ничего не заработал, потому что получил этот пакет в качестве гарантии доверия со стороны президента России.