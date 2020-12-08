В репортаже ЧГТРК прозвучали похвалы в адрес Анзорова

Абдуллах Анзоров, убивший учителя во Франции и на днях похороненный в Чечне, стал жертвой провокации, заявили 7 декабря в вечернем новостном выпуске на ЧГТРК "Грозный".

В репортаже с похорон Анзорова выступили его родственники. "Он не смог выдержать оскорблений в адрес пророка . Если бы они не спровоцировали, ничего и не было бы. Он сделал это, не выдержав оскорблений. Когда кто-то оскорбляет религию, всегда найдётся кто-то, кто отомстит, готовый отдать свою жизнь", - сказал Нурди Анзоров, дядя Анзорова.

Другой дядя - Сулейман Анзоров – добавил, что "не организуй они эту провокацию с религией, всего этого не было бы". С подобными же словами выступили и двое других родственников. Например, Зелимхан Анзоров завершил комментарий похвалой: "Когда мы слышим, о его действиях, о его поступках, он нам все больше нравится. Да благословит Аллах его джихад".

Также они поблагодарили руководство Чечни за помощь в транспортировке тела в республику.

Закадровый текст к репортажу также был полон похвал в адрес Анзорова, - отмечает Кавказ.Реалии.

"Абдуллах был богобоязненным юношей и не отличался никакой агрессивностью, как говорят родственники. И инцидент не произошел бы, если бы не открытое исламофобская провокация и давления на чувства верующих. Демонстрация карикатур, направленных против Пророка, побудило его на такой шаг", - сказал журналист ЧГТРК "Грозный" Алхазур Керимов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сюжет, сказал, что "государственные каналы дают разные точки зрения". Об этом сообщается в телеграм-канале радио "Маяк". При этом Песков отметил, что "эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной", то есть осуждением убийства.

Абдуллаху Анзорову, уроженцу Москвы и чеченцу по происхождению, было 18 лет. Несколько лет назад он с семьей переехал во Францию.

47-летний учитель Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы. Анзоров был застрелен полицией.

Анзорова похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни.

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