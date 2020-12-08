Лавров встретился с делегацией "Альтернативы для Германии"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве встретился с представителями немецкой оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Она располагает третьей по числу депутатов фракцией в бундестаге и по многим вопросам занимает позиции, близкие к позициям официальной Москвы.

Лавров отметил, что делегация прибыла в Москву по приглашению Госдумы. По утверждению главы российского МИДа, власти Германии "создавали препоны" для поездки делегации, а также развязали "истеричную дискуссию" в связи с ней. Лавров заявил, что Москва не препятствует контактам представителям германских властей с российской оппозицией, но посетовал, что германские официальные лица предпочитают встречаться с "несистемными деятелями", жёстко критикующими российские власти. Конкретных имён он не назвал.

В Германии сейчас проходит реабилитацию после отравления Алексей Навальный, однако официальных встреч с его участием в Берлине не было (канцлер Ангела Меркель посетила его в больнице с частным визитом). Лавров сказал, что двусторонние отношения между Россией и Германией нуждаются в диалоге, а не конфронтации, и встреча с "Альтернативой" – часть такого диалога.

Представители "Альтернативы для Германии" в ответном слове выступили против санкций, введённых в отношении России в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Украине, а также в поддержку газопровода "Северный поток – 2".

"Альтернатива для Германии" занимает крайне правые позиции на германской политической сцене. Другие партии отказываются сотрудничать с ней, называя неприемлемыми и радикальными её позиции, в частности, по вопросу миграции и внешней политики. Ряд её представителей выступают с похвалами в адрес российских властей, выступают в эфире RT и других российских СМИ.