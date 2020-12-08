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Теневая пандемия. Женщины наедине с агрессорами

Теневая пандемия. Женщины наедине с агрессорами
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Теневая пандемия. Женщины наедине с агрессорами

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ООН заявляет об увеличении во всем мире числа жертв насилия среди женщин и девочек во время пандемии COVID-19. Но для России, если верить полиции, это не проблема. Как это получилось и действительно ли российским женщинам повезло?

ООН бьет тревогу: после вспышки COVID-19 во всем мире участились случаи насилия в отношении женщин и девочек, особенно бытового насилия. И число жертв “теневой пандемии” продолжает расти.
Российские власти, напротив, заявляют о заметном сокращении учтенных фактов домашнего насилия. Профильный закон принимать не спешат, ссылаясь на “традиционные семейный ценности”, а проблему считают надуманой. Почему?

В подкасте участвуют руководитель центра Насилию.нет Анна Ривина
Соавтор законопроекта "О профилактике семено-бытового насилия" Алена Попова
Участница проекта FEMICID.NET Любава Малышева
Адвокат "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова
Координатор Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин
Художница-акционистка из Бельгии Хале Чиникер
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