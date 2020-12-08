Теневая пандемия. Женщины наедине с агрессорами

ООН бьет тревогу: после вспышки COVID-19 во всем мире участились случаи насилия в отношении женщин и девочек, особенно бытового насилия. И число жертв “теневой пандемии” продолжает расти.
Российские власти, напротив, заявляют о заметном сокращении учтенных фактов домашнего насилия. Профильный закон принимать не спешат, ссылаясь на “традиционные семейный ценности”, а проблему считают надуманой. Почему?
В подкасте участвуют руководитель центра Насилию.нет Анна Ривина
Соавтор законопроекта "О профилактике семено-бытового насилия" Алена Попова
Участница проекта FEMICID.NET Любава Малышева
Адвокат "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова
Координатор Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин
Художница-акционистка из Бельгии Хале Чиникер
Российские власти, напротив, заявляют о заметном сокращении учтенных фактов домашнего насилия. Профильный закон принимать не спешат, ссылаясь на “традиционные семейный ценности”, а проблему считают надуманой. Почему?
В подкасте участвуют руководитель центра Насилию.нет Анна Ривина
Соавтор законопроекта "О профилактике семено-бытового насилия" Алена Попова
Участница проекта FEMICID.NET Любава Малышева
Адвокат "Правовой инициативы" Ольга Гнездилова
Координатор Всероссийского общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин
Художница-акционистка из Бельгии Хале Чиникер