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"Может, неправ был Шота Руставели?"

"Может, неправ был Шота Руставели?"
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"Может, неправ был Шота Руставели?"

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94-летняя грузинка находит счастье в работе дворником

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