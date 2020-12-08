В Москве скончался последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Последний министр обороны Советского Союза, маршал авиации Евгений Шапошников умер в Москве на 79-м году. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя аппарата "Клуба военачальников" Николая Дерябина.

Шапошников родился в 1942 году, с 1959-го проходил службу в Вооружённых силах СССР. Был штурманом полка, командовал эскадрильей, истребительной авиационной дивизией.

С 1970-х годов занимал командные посты в Прикарпатском военном округе, в Одесском военном округе. Затем командовал 16-й воздушной армией.

В июле 1990 года Евгений Шапошников был назначен главнокомандующим Военно-воздушных сил — заместителем министра обороны Советского Союза. С августа 1991-го Шапошников – последний министр обороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации.

С начала 1992 года он был главнокомандующим Вооружёнными силами СНГ, а в июне-сентябре 1993-го занимал должность секретаря Совета безопасности России. Позднее он представлял президента России в государственной компании "Росвооружение", занимавшейся экспортом и импортом вооружения и военной техники.

В 1995 году Евгений Шапошников возглавил "Аэрофлот". В 1997 году был назначен помощником главы государства по вопросам развития авиации и космонавтики.

Евгений Шапошников будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.