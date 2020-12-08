Помпео поддержал идею народного голосования в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что США "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы в их борьбе за восстановление демократии в стране"

Помпео подчеркнул, что 7-12 декабря у венесуэльцев будет возможность высказать свое мнение о незаконном режиме Мадуро посредством народного голосования - оно проводится под эгидой законного Национального собрания.

По словам госсекретаря США, диктатура Мадуро низвела избирательный процесс в Венесуэле до фарса.

Народное голосование само по себе не покончит с гуманитарным, политическим и экономическим кризисом. Оно представляет собой возможность для венесуэльцев заявить о страданиях народа и дать импульс для продвижения страны к свободным и справедливым выборам, пишет "Голос Америки".