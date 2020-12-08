Великобритания и ЕС достигли согласия о пограничном контроле

Британское правительство объявило о достижении "принципиального согласия" для решения вопросов о пограничных контрольных постах между Северной Ирландией (частью Соединённого Королевства) и Ирландской республикой. Подробности договорённостей пока не оглашаются, но ожидается, что они будут официально подтверждены в ближайшие дни, сообщает Би-би-си.
Отдельно продолжается обсуждение договора о торговых отношениях между Великобританией и ЕС. Одним из пунктов разногласий остаётся соглашение о рыболовстве. Предстоящие дни могут стать решающими в преодолении всех спорных вопросов.
- Великобритания вышла из ЕС в январе 2020 года но продолжала соблюдать прежние правила, действие которых расространялось на годичный переходный период.
- Новые договорённсти о пограничном режиме, о достижении которых объявлено 8 декабря, будут действовать незасисимо от того, сумеют ли стороны заключить торговый договор, который должен начать действовать после 31 декабря 2020 года, сообщает Би-би-си.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.