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Великобритания и ЕС достигли согласия о пограничном контроле

Участок автомобильной магистрали в пограничном районе между Ирландской республикой и Северной Ирландией

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о пограничном контроле между Северной Ирландией и Ирландской республикой

Британское правительство объявило о достижении "принципиального согласия" для решения вопросов о пограничных контрольных постах между Северной Ирландией (частью Соединённого Королевства) и Ирландской республикой. Подробности договорённостей пока не оглашаются, но ожидается, что они будут официально подтверждены в ближайшие дни, сообщает Би-би-си.

Отдельно продолжается обсуждение договора о торговых отношениях между Великобританией и ЕС. Одним из пунктов разногласий остаётся соглашение о рыболовстве. Предстоящие дни могут стать решающими в преодолении всех спорных вопросов.

  • Великобритания вышла из ЕС в январе 2020 года но продолжала соблюдать прежние правила, действие которых расространялось на годичный переходный период.
  • Новые договорённсти о пограничном режиме, о достижении которых объявлено 8 декабря, будут действовать незасисимо от того, сумеют ли стороны заключить торговый договор, который должен начать действовать после 31 декабря 2020 года, сообщает Би-би-си.

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