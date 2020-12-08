Венгрия и Польша отклонили требование Европейского союза

Венгрия и Польша продолжают препятствовать принятию бюджета Евросоюза и "Фонда восстановления" для преодоления последствий пандемии. Как сообщает "Евроньюс", во вторник в Брюсселе стало известно о наличии запасного плана - его суть в отлучении Венгрии и Польши от восстановительного фонда.



Глава МИД Венгрии во очередной раз разъяснил, что его страна отвергает увязку финансирования стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства. Петер Сиярто, в частности, заявил:



"Трудно трактовать научную фантастику и вырабатывать на её основе позицию по международным отношениям". По словам главы МИД Венгрии, венгерские власти отвергают увязку ресурсных возможностей ЕС с "неопределенными политическими соображениями".



Ранее Петер Сиярто говорил, что ЕС предъявляет восточневропейским союзникам чрезмерные требования в области демократии, свободы слова и независимости судов.



В публикации Евроньюс отмечается, что и Венгрия, и Польша получают из общего бюджета ЕС больше средств, чем вкладывают в него.



В "Фонде восстановления" для Польши предусмотрены 23 миллиарда евро, для Венгрии 4,3 миллиарда евро. Общий размер фонда составляет 750 миллиардов евро.



Евросоюз потребовал от Венгрии и Польши снять вето с общего бюджета ЕС на ближайшие годы. Но Будапешт и Варшава отвергли этот требование. Теперь бюджет ЕС и "Фонд восстановления", возможно, будут приняты без участия этих двух государств.