Лицом к событию. Персональное влияние президента России на русскую речь
А что толку кричать на профессора Гусейнова, если язык русской политики остается "клоачным"? Другой вопрос, перенимает ли эту "клоачность" собственно население? Как изменилась русская речь за время правления Владимира Путина? В передаче "Лицом к событию" участвуют: автор статьи в Независимом литературном обозрении "Об одном невольном эксперименте в русской политической риторике ХХI века" Гасан Гусейнов, профессор филологии Шеффилдского университета Евгений Добренко, литературовед и писатель Ирина Лукьянова.
Другие материалы
-
-
22 декабря 2020
Лицом к событию. Спорт высших отравлений
-
-
18 декабря 2020
Лицом к событию. С кремлевского стола… Подачки и репрессии?
-
17 декабря 2020
Лицом к событию. "Белый и пушистый" пьёт "за Россию"
-
16 декабря 2020
Лицом к событию. Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?