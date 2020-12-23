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Лицом к событию
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Лицом к событию. Персональное влияние президента России на русскую речь

Лицом к событию. Персональное влияние президента России на русскую речь
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Лицом к событию. Персональное влияние президента России на русскую речь

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А что толку кричать на профессора Гусейнова, если язык русской политики остается "клоачным"? Другой вопрос, перенимает ли эту "клоачность" собственно население? Как изменилась русская речь за время правления Владимира Путина? В передаче "Лицом к событию" участвуют: автор статьи в Независимом литературном обозрении "Об одном невольном эксперименте в русской политической риторике ХХI века" Гасан Гусейнов, профессор филологии Шеффилдского университета Евгений Добренко, литературовед и писатель Ирина Лукьянова.

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