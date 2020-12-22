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Время Свободы

live Время Свободы: Бессилие трусов и ужас трусов. Дело Галяминой и акция Манского

Время Свободы: Бессилие трусов и ужас трусов. Дело Галяминой и акция Манского
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Время Свободы: Бессилие трусов и ужас трусов. Дело Галяминой и акция Манского

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Муниципальный депутат Юлия Галямина стала четвертой осужденной по «дадинской» статье***Против кинорежиссера Виталия Манского возбуждено административное дело, за то, что он вышел к зданию ФСБ на Лубянке, держа в руках мужские трусы***Бывший посол Беларуси в Аргентине – о том, каково быть дипломатом при режиме Александра Лукашенко

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