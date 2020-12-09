Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2021 год

Палата представителей США, которую контролируют демократы, подавляющим большинством голосов поддержала проект оборонного бюджета на будущий год.

Документ поддержали и большинство республиканцев в палате – несмотря на точку зрения президента-республиканца Дональда Трампа, который пригрозил воспользоваться правом вето в отношении проекта.

Согласно результатам голосования, "за" принятие Закона об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, или NDAA) высказались более 80 процентов конгрессменов. Это заметно больше, чем необходимые для принятия две трети голосов членов палаты. Общий итог – 335 законодателей "за", 78 – "против".

Президент Трамп требует, в частности, чтобы в документ внесли положение об отмене 230-го раздела о соблюдении правил приличия в коммуникациях. Он освобождает технологические компании, включая Alphabet, Twitter и Facebook, от ответственности за контент, публикуемый пользователями на их платформах. Трамп и многие его сторонники считают, что технологические компании предвзяты в отношении сторонников консервативных идей, отмечает "Голос Америки".

Многие законодатели считают, что опасения президента в связи с предвзятостью соцсетей не должны стать поводом для блокировки законопроекта, который насчитывает 4500 страниц и имеет огромную важность для Пентагона. Среди поддержавших документ - главный республиканец в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Мак Торнберри.

Далее проект оборонного бюджета на сумму более 730 миллиардов долларов должен рассмотреть Сенат. Как отмечает Associated Press, лидеры в Конгрессе настроены на продвижение этого "крайне популярного" пакета. Он, среди прочего, подтверждает автоматическое повышение заработной платы всем военнослужащим на 3 процента и санкционирует другие программы.

Закон ежегодно принимается подавляющим большинством голосов в Конгрессе в течение 59 лет подряд.