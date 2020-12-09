Во Франции пятеро чеченцев задержаны по делу об убийстве учителя

Пятеро выходцев из Чечни задержаны во Франции по делу об убийстве под Парижем учителя Самюэля Пати. Как полагают правоохранительные органы, задержанные, возможно, вели интернет-переписку с убийцей Пати, 18-летним Абдуллахом Анзоровым, затрагивая тему джихада. Об этом сообщает издание France Bleu.

Задержанным от 18 лет до 21 года. Они были взяты под стражу в двух департаментах Франции. Пока обвинения не предъявлены, идет следствие. На этой неделе будет ясно, предстанут ли они перед судом или их отпустят без предъявления обвинений.

На данный момент по делу об убийстве Пати проверяют 14 человек, среди которых пятеро школьников. Некоторых из них подозревают в соучастии в преступлении, других – в том, что они способствовали случившемуся.