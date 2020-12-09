Во Франции пятеро чеченцев задержаны по делу об убийстве учителя

Пятеро выходцев из Чечни задержаны во Франции по делу об убийстве под Парижем учителя Самюэля Пати. Как полагают правоохранительные органы, задержанные, возможно, вели интернет-переписку с убийцей Пати, 18-летним Абдуллахом Анзоровым, затрагивая тему джихада. Об этом сообщает издание France Bleu.
Задержанным от 18 лет до 21 года. Они были взяты под стражу в двух департаментах Франции. Пока обвинения не предъявлены, идет следствие. На этой неделе будет ясно, предстанут ли они перед судом или их отпустят без предъявления обвинений.
На данный момент по делу об убийстве Пати проверяют 14 человек, среди которых пятеро школьников. Некоторых из них подозревают в соучастии в преступлении, других – в том, что они способствовали случившемуся.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими правоохранительными органами при задержании.
- Анзорова, уроженца Москвы и чеченца по происхождению, 6 декабря похоронили в Урус-Мартановском районе Чечни. Телеканал ЧГТРК "Грозный" в репортаже с похорон заявил, что убивший учителя стал жертвой провокации.
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