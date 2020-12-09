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Госдума одобрила блокировки "за цензуру российских СМИ"

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов "за цензуру в отношении российских СМИ". За документ проголосовали 317 депутатов, 38 были против. Не поддержали инициативу фракции КПРФ и ЛДПР.

В законопроекте говорится, что решение о блокировке может быть принято, если платформа ограничила доступ к общественно важной информации, в частности, по признакам национальности, языка, а также из-за санкций иностранных государств в отношении России или российских граждан. По данным депутатов, чаще всего цензуру допускают соцсети Facebook и Twitter и видеосервис YouTube.

Один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Александр Хинштейн во время своего выступления в Госдуме сообщил, что в течение последних месяцев было выявлено более 20 случае цензуры в отношении российских СМИ. В частности, YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград".

  • Ранее социальные сети YouTube, Facebook и Twitter за применение общих правил модерации контента к российским изданиям критиковал Роскомнадзор. В частности, в ведомстве назвали цензурой возрастные ограничения YouTube для фильма "России-1" про захват школы в Беслане. Несколько раз Роскомнадзор направлял в адрес Facebook, Google и Twitter требования прекратить маркировку российских государственных СМИ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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