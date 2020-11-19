Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий блокировку иностранных социальных сетей и других сервисов за ограничение доступа к материалам российских СМИ. Документ внесён группой депутатов двух палат парламента 19 ноября. Авторы отреагировали на модерацию сетями аккаунтов российских государственных СМИ.

Законопроект вводит статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина России. В случае признания интернет-сайта нарушителем прав и свобод Генпрокуратурой по согласованию с министерством иностранных дел, Роскомнадзору разрешается его полная или частичная блокировка.

В пояснительной записке отмечается, что депутатам известно о "порядка 20 фактах дискриминации" российских государственных изданий RT, РИА "Новости" и "Крым 24". Авторы называют это цензурой.

Ранее Роскомнадзор уже критиковал социальные сети YouTube, Facebook и Twitter за применение общих правил к российским изданиям. Роскомнадзор назвал цензурой возрастные ограничения YouTube для фильма "России-1" про захват школы в Беслане. Критиковал "участившиеся случаи" маркировок и предупреждений для видео, размещённых в сервисе. И несколько раз несколько раз направлял в адрес Facebook, Google и Twitter требования прекратить маркировку в отношении российских государственных СМИ.