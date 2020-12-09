Суд отклонил иск пострадавших при строительстве ГЭС дагестанцев

Суд в Москве отклонил коллективный иск жителей Дагестана, пострадавших от затопления земель при строительстве Ирганайской ГЭС.

567 жителей республики обратились в суд в ноябре, после 12 лет попыток получить компенсации за потерянное жильё и земли. "Коммерсантъ" обращает внимание, что это самый массовый коллективный иск, поданный на территории России. По словам адвоката, мотивировка решения об отказе пока неизвестна.

Ранее 20 аналогичных исков оставил без движения суд в Махачкале.

2008 году из-за строительства водохранилища на реке Аварское Койсу были затоплены 1805 гектаров земли. В конце ноября дагестанцы, пострадавшие от подтопления, обращались с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой компенсировать ущерб. В 2012 году он оценивался в девять с половиной миллиардов рублей, но деньги так и не выплатили. Авторы письма обратили внимание, что с 2008 года умерли уже более 300 человек, претендовавших на компенсации.